انطلاق قمة مصر لتجارة التجزئة ERS22 لمناقشة سبل التوسع فى تجارة التجزئة وإنشاء السلاسل التجارية

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القاهرة - سامية سيد - جلسات نقاشية حول التحديات التى تواجه إعادة تشكيل قطاع التجزئة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيالأول مرة.. تنطلق فعاليات السجادة الحمراء لاستقبال وتكريم أصحاب العلامات التجارية الكبرى وكبار تجارة التجزئة

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لمناقشة توجهات الدولة نحو التوسع فى الاستثمار بالسلاسل التجارية، والاستفادة من التوسع العمرانى فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تجارة التجزئة إلى جانب مناقشة سبل إنشاء مزيد من المراكز التجارية، والأسواق المُجمعة، فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولأول مرة هذا العام سيتم توزيع جوائز لتكريم تجار البيع بالتجزئة من أصحاب العلامات التجارية الكبرى ضمن فعاليا السجادة الحمراء التى تشهدها القمة، فى تقليد جديد يهدف لدعم القطاع وخطط الدولة فى إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع التوجه العام للدولة الذى ينظر إلى القطاع الخاص واعتباره شريك أساسى فى التنمية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة خلال انعقادها حضور كبير من المستثمرين والزوار وأيضا أصحاب الخبرات الكبيرة فى مجال تجارة التجزئة لعرض أفكارهم والتعرف على أحدث نظم الإدارة والتشغيل للكيانات العاملة فى تجارة التجزئة فى العالم، وكيفية الاستفادة من السوق المصرية الذى يعتبر من أكبر الأسواق فى المنطقة، والذى يتميز بحركة دائمة وتغيرات مستمرة تساعد على استيعاب كل ما هو جديد فى هذا المجال.

وتشهد قمة مصر لتجارة التجزئة عدد من الجلسات النقاشية، التى سيحضرها عدد من المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية والمتخصصين، لمناقشة الوضع الحالى للسوق المصري، والسياسات التى تُعد نهج الحكومة فى رحلة دعم تجارة التجزئة، وأيضا كيفية الاستفادة من حالة البناء والتنمية التى تشمل كافة ربوع مصر والتوسع فى إقامة المزيد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات والتحديات التى لها دور فى إنشاء وإعادة تشكيل قطاع التجزئة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن القمة اصبحت منصة متنامية فى صناعة التجزئة، ومُلتقى مهم لكافة العاملين والمهتمين بتجارة التجزئة فى مصر.

كما ستتطرق مناقشات القمة إلى كيفية الانتقال بتجارة التجزئة إلى التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك فى ظل تنوع شرائح المستهلكين واختلاف ثقافة الشراء لديهم خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا كانعكاس طبيعى للمرحلة الحالية التى تشهد اعتمادًا أساسيًا على التكنولوجيا الرقمية، والتى تأتى فى ظل تنوع الخدمات المُقدمة للمستهلكين، والتى تتطلب ضرورة مواكبة التغيرات الخاصة بعمليات العرض وطرق البيع الحديثة.

نبذة عن شركة بيزنكس القابضة للاستشارات

إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستشارات والامتياز التجاري، وتسويق فرص الاستثمار وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسويق التوكيلات التجارية بمصر والخارج، وتمتلك سابقة أعمال كبرى فى إنجاح خطط التوسع لكثير من العلامات التجارية، وتُعد مصدر موثوق للعديد من الوزارات والهيئات والشركات، وتعمل على تحقيق رؤيتها كأول منصة رائدة للأعمال والاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن يكون لها التأثير الأكثر فعالية فى السوق المحلى والإقليمى.



قمة مصر لتجارة التجزئة