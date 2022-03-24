شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكرم رئيس المعامل بوزارة الصحة لتميزها بمجال الباثولوجيا الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان؛ لتميزها في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية، وذلك لحصولها على المركز الثالث فى جائزة الطبيب العربي.

جاء التكريم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الصحة العرب التي انطلقت أعمالها، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.