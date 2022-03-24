شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكرم رئيس المعامل بوزارة الصحة لتميزها بمجال الباثولوجيا الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان؛ لتميزها في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية، وذلك لحصولها على المركز الثالث فى جائزة الطبيب العربي.
جاء التكريم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الصحة العرب التي انطلقت أعمالها، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
فاز مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائي بوزارة الصحة السعودية؛ بالمركز الأول فى جائزة الطبيب العربي، وذلك لتميزه في مجال الطب الوقائي، بينما فازت بالجائزة الثانية مرشحة البحرين الدكتورة جميلة السلمان استشاري الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة لتميزها في الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة.
وقام بتسليم الجوائز رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة وزير الصحة الجزائري الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد، والدكتور خالد عبد الغفار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.