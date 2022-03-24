شكرا لقرائتكم خبر عن غدا اطلاق الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أرض السلام بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة شرم الشيخ غداً الجمعة للإطلاق الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أرض مدينة السلام التى ستستضيف مؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة للتغير المناخى نوفمبر 2022، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

تحظى الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخ (cop 27) المقرر انعقدها خلال شهر نوفمبر المقبل من العام الحالى، بأهمية عالمية غير مسبوقة، خاصة مع حجم الآمال المعلقة على إسهام المؤتمر المنعقد على أرض مصرية بمدينة شرم الشيخ، في تقديم خطوات حاسمة بشأن قضية التغيرات المناخية.

الاستعدادات المصرية لاحتضان هذا المؤتمر، تؤكد على تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخى، على مستوى العالم والقارة الافريقية، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.