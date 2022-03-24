شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالإمارات تنظم معرضا لدعم وتمكين المصريات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو المجلس القومي للمرأة رئيس لجنة الإعلام الدكتورة سوزان القليني، إن السفارة المصرية بالإمارات ستنظم معرضا للمشروعات الصغيرة للمصريات بأبوظبي يوم غد الجمعة، تحت عنوان "المبادرة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة" ؛ وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتمكين المصريات بالخارج.

وأضافت القليني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المبادرة التي تنطلق برعاية سفير مصر بالإمارات شريف البديوي، وستقام على مدار 3 أيام بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة للمصريات بالخارج، وإتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن على الجمهور، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة برئاسة المستشارة حنان شاهين، ونادي تراث الإمارات بأبوظبي ،ولجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن مشاركة 25 عارضة مصرية، إضافة إلى بعض أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجات تتنوع ما بين مأكولات مصرية وإكسسوارات وتحف ومشغولات يديوية، مؤكدة أن المعرض سيتخلله بعض فعاليات فلكلورية من التراث المصري، إضافة إلى مسابقات وجوائز قيمة للحاضرين.

ونوهت القليني بأن المركز الاستراتيجي الدولي للتعليم والإعلام- منظم الفعالية - سيقوم بإهداء درع المركز إلى كل من سفارة جمهورية مصر العربية بأبوظبي، ونادي تراث الإمارات لاستضافة الفعالية.