شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح أول منافذ لبيع الخضار والفاكهة بالتجزئة بسعر الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر لبيع التجزئة بأسعار الجملة، بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع التموينية الأخرى وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30 % عن مثلها بالأسواق الخارجية.

وأكد راشد أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مضيفاً بأنها تضم 9 باكيات لبيع الخضار والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر وذلك كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الاسواق الخارجية.

كما أكد محافظ الجيزة أنه تقرر إعفاء المواطنين من سداد أى رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم في إطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها.

وأوضح أن محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الخطوات في مجال إتاحه السلع التموينية وضبط الاسعار حيث تم افتتاح معرض أهلا رمضان بالأمس على أرض المعارض بمنطقة فيصل على مساحة 2000 متر و يضم منتجات 80 عارضاً لجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% بالإضافة إلى إنشاء 7 معارض أخرى لتغطي كافه قطاعات المحافظة إلى جانب ذلك هناك 700 سيارة ثابته ومتنقلة ومنفذ بيع تابعين لمديرية التموين والقوات المسلحة والشرطة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار .

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

رافق المحافظ خلال افتتاح المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وعلي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجملة، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة.