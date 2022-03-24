نقيب المعلمين: نجاح المنظومة التعليمية فى مصر لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود

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القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها محافظة شمال سيناء في كافة المجالات.

وأعرب الزناتى، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية تكريم المعلم المثالي والنقابي المتميز والقائد المتميز وحفظة القرآن الكريم ، بالنقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة، تقديراً لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة عازمة على الاهتمام بالخدمات التي تقدم لمعلمي شمال سيناء عرفانا بدورهم في خدمة العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي مروا بها من جراء العمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية.

وأضاف الزناتي أنه برغم معاناة شعب شمال سيناء إلا أن إرادة الحياة والخير انتصرت على الإرهاب الغاشم في ظل تكاتف كافة الجهود الأمنية والشعبية.

وأوضح نقيب المعلمين أن نجاح المنظومة التعليمية في مصر لن يتأتي إلا بتكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق استراتيجية تربوية متكاملة، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية مشترك بين جميع الأطراف لإحداث نقلة في المنظومة التعليمية، تبني مجتمع متطور ومتقدم ومؤمن بوطنه ورسالته في الحياة.

ولفت الزناتي إلى أنه تم تقديم دعم لأكثر من ألف معلم بشمال سيناء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، مضيفا أن التواجد على أرض شمال سيناء الطاهرة بمثابة رسالة طمأنة للعالم أجمع بأن سيناء أمنة ومستقرة.

حضر الاحتفال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، ووفد من قيادات النقابة العامة للمعلمين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء.