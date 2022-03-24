شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار اليوم وغدًا على السواحل الشمالية والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم وتستمر حتى يوم الجمعة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم السبت.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول و التقليل من آثارها.