شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطمئن الجميع من معرض أهلا رمضان: جميع السلع متوفرة بتخفيض 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وبكميات كبيرة، قائلا: "جميع السلع متوفرة"، كما يتم طرح السلع بأسعار مخفضة بمعارض "أهلا رمضان" تصل إلى 30 %، لافتا إلى أن لدينا أكثر من 3.5 شهر مخزون من القمح، كما سيتم بدء الموسم المحلى أول أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن، ما سيعزز المخزون حتى بعد نهابة العام الجارى، كما سيتم الأسبوع المقبل مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح فى إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح، كما سيتم خلال الفترة المقبلة قيام مفاوضات مع كلا من الهند وفرنسا والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير على هامش افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" في المقام قي مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد المصيلحى، أن احتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفي من 6.6 شهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 5.3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبريل ومن المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 الى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022 وإن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعارالأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات كما أن مصر لديها اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة 86% ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن.