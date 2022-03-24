شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار ونشاط الرياح بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد ، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وينشر ”الخليج 365” تفاصيل وأماكن الأمطار اليوم الخميس ، كما يلى:- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية

- الأمطار تمتد لتكون رعدية على شمال الوجه البحرى

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى

- الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى

- نشاط رياح على كافة الأنحاء

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء

- تمتد الرياح لتشمل المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

و يشهد اليوم الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03