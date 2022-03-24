شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد السلع آمن ويكفى شهورا.. رسائل رئيس الوزراء بافتتاح "أهلا رمضان" ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، افتتاح المعرض الرئيسي لـ "أهلا رمضان "، الذي يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عددا من أبرز تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال الافتتاح:

- توجيهات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة حتى بعد رمضان

- 8 آلاف منفذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة قبل رمضان

- لدينا الرصيد الكافى للسلع والذى يؤمننا لشهور مقبلة

- مصر تستورد 100 مليون برميل نفط فى السنة

- ترشيد استهلاكنا للوقود يساعد على تخفيف آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

- مصر تحتاج لتوفير مليون فرصة عمل سنويا

- مصر صامدة وناجحة وتسير على الطريق الصحيح

- طلبنا من صندوق النقد دعما فنيا فقط مع احتمالية تمويل نطلبه عندما نحتاجه

- راجعنا الموازنة بطريقة أكثر تحوطا مع إتاحة احتياطى كبير يصل إلى 130 مليار جنيه