شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وإعلانه على موقع الوزارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ومن المقرر إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل إلكتروني اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطاباً للمديريات التعليمية استعداداً لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفني الصناعي، وتسليمها للمطبعة السرية، حيث وجهت الوزارة مديرى التعليم الفنى بضرورة التنبيه على جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الإمتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.

وطالبت الوزارة، الموجهون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الامتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية والأربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية، والخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، والسبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية والأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية والإثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو، والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات والأربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، والخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.