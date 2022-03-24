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أسعار الذهب الآن فى مصر.. عيار 21 يسجل 990 جنيها (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بعد تغيرات عدة أمس واضطرابات  في سعر المعدن بجلسات التداول مساء ويسجل  الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 990 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر دائم التغير في الأسواق على مدار ساعات التداول.

 


الذهب

 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 18 يسجل 848 جنيها

 

عيار 21 يسجل 990 جنيها

 

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

 

الجنيه الذهب 7920 جنيها

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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