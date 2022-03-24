شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى مصر.. عيار 21 يسجل 990 جنيها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بعد تغيرات عدة أمس واضطرابات في سعر المعدن بجلسات التداول مساء ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 990 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر دائم التغير في الأسواق على مدار ساعات التداول.



الذهب

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 848 جنيها

عيار 21 يسجل 990 جنيها

عيار 24 يسجل 1131 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها