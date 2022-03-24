شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- الخميس 24 مارس :

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- الجمعة 25 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 26 مارس:

اعتبارا من السبت المقبل ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 27 مارس والاثنين 28 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 29 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.