شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تعطيل الدراسة خلال شهر رمضان لتزايد الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأشارت إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وناشدت جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات التموينية

أكد الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من وصلته رسالة من أصحاب البطاقات التموينية، من خلال بون للصرف حول مفردات المرتب، عليه التقدم بإقرارات المراتب إلى مكاتب التموين حتى موعد 25 مارس ، مضيفا أن من استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات، وسيتم مراجعتها، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بحبات الثلج على السواحل الشمالية والوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 درجات

رئيس الوزراء: نستورد بترول بـ مليار دولار شهريا بعد ارتفاع أسعار النفط

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التحدى الأكبر هو زيادة عدد السكان، مشددا على ان الدولة تحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويا، مطمئنا المواطنين قائلا: الاقتصاد المصري بخير".

ودعا رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى في افتتاح معرض أهلا رمضان، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مستشهدا بزيادة أسعار النفط العالمية قائلا: "فيما يخص البترول كان تمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة لما كان تمنها 60 دولار يبقا 60 مليار دولار في السنة اى 500 مليون دولار في الشهر، ودلوقتي مطالبين بـ 12 مليار دولار في السنة اى مليار دولار في السنة، وهذا ضغط كبير جدا على العملة والدولة، لكن لو المواطن بدا ترشيد الاستهلاك وعدم الانتقال والحركة غير الضرورية يساعدنا كدولة في ترشيد الكميات.

البنك الأهلى: 80 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال 3 أيام

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 80 مليار جنيه خلال 3 أيام من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.

الصحة: انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر إلى 11 حالة لكل 100 ألف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، من 15 حالة لكل 100 ألف مواطن، عام 2015 إلى 11 حالة فقط، عام 2021، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن، والذي يوافق 24 مارس من كل عام.

يأتي هذا وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2021، والذي يبرز تحقيق وزارة الصحة المصرية، أولى مراحل أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن، يقدم خدمات الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، من خلال 33 مستشفى، و131 مستوصف للأمراض الصدرية، منتشرين بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى تجهيزهم وإمدادهم بجميع الوسائل التشخيصية والعلاجية لاكتشاف حالات الدرن وعلاجها على مختلف المستويات من خلال فريق مدرب على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتشخيص والعلاج.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 8 آلاف و238 مريض درن، منهم 61% ذكور بالغين، و33% إناث بالغين، و6% أطفال أقل من 14 عامًا، لافتًا إلى علاجهم بأدوية الصف الأول والتي توفرها وزارة الصحة والسكان بالمجان .