شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: بدء توقيع عقوبة المخابز السياحية المخالفة لتسعيرة الرغيف السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير الدقيق لأصحاب المخابز السياحية بسعر 8600 جنيه للطن، بالاتفاق مع أصحاب المطاحن وتم إعداد تكلفة عادلة لإنتاج الخبر السياحى والفينو، مؤكدا أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل سيتم توقيع الغرامات على أصحاب المخابز السياحية غير الملتزمين بقرار سعر رغيف الخبز الحر.

وطالب وزير التموين، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، أصحاب المخابز بضرور ة إعلان قائمة الأسعار أمام المواطن في مكان واضح داخل المخبز، لافتا إلى أن سعر الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا، والرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا، والرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه، وكيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه، كما نص القرار على سعر الفينو على أن رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا، ورغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا، ورغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.