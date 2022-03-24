شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سيارة محملة بالسلع تجوب شوارع القاهرة الكبرى ضمن مبادرة كلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبادرة كلنا واحد بـ25 سيارة محملة بالسلع الاستراتيجية تجوب شوارع القاهرة الكبرى بمبادرة كلنا واحد، فيما شهدت شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة في الشوادر.

ووفرت الشوادر والمنافذ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان، حيث تتوفر كافة السلع بأسعار مخفضة وفي متناول أيدي الجميع، على مستوى الجمهورية.

وتم التنسيق المستمر مع أصحاب السلاسل التجارية، لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

وأكد المواطنون، أن السلع الموجودة بشوادر كلنا واحد تتميز بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء "سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة"، و 11 سرادقا فرعيا، بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية ، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

ولم تكتف بذلك، وإنما بادرت بإطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية" بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.