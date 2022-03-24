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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ5.5

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 14 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.

فاصوليا 28‎

‏- بلح بارحى 34 جنيه

‏‎- البسلة 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

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‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه

برتقال بصرة 7 جنيه

برتقال بلدى 5 جنيه

الفراولة 13 جنيه

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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