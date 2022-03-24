شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ5.5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 11 جنيه .
- الجزر بـ 6 جنيه.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 14 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
فاصوليا 28
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 12 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
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- تفاح إيطالى 23 جنيها.
يوسفي سكرى 7 جنيه
برتقال بصرة 7 جنيه
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 13 جنيه