شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنظم ندوة توعية مائية لطلاب مدرسة فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى المركزية للتوعية والإرشاد المائى، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بمصر "الفاو"ندوة للتوعية المائية لطلبة المدارس تحت عنوان "كل نقطة مياة مهمة"، وذلك بمدرسة سوادة الإعدادية المشتركة بمحافظة المنيا بحضور ما يزيد على 60 طالب وطالبة.

و تم خلال الندوة تقديم عرض يشمل مواد توعوية وتعريفية توضح أهمية المياه كمكون للحياة .. وكمكون للطعام .. وكمسئولية مجتمعية، كماتم عرض فيلم تعريفى للبصمة المائية وتعريف أنواع المياه المرتبطة بالبصمة المائية ودور كل فرد فى تقليل الهدر فى المياه.

وتناول العرض تقديم أنشطة لمجموعات من الطلاب لقياس مدى استيعابهم لما تم تقديمه بالندوة من فريق منظمة الفاو وفريق الاعلام المائى،كما تم عرض أفلام كرتون لنقل رسائل مهمة للحفاظ على المياه من التلوث وكذا اتباع أنماط استخدام تؤدى إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظعلى المياه.

وتناولت الندوة التأكيد على إستراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في تحسين نوعية المياه وترشيد المياه وتنمية الموارد المائيةوتهيئة البيئة المواتية للادارة المثلي للمياه ، وإلقاء الضوء على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافةالترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها الزيادة السكانية.

وفى نهاية الندوة، تم توزيع شهادات التقدير والهدايا التذكارية الخاصة بالتوعية المائية على الطلبة الذين أبدوا تميزهم خلال فعاليات الندوة.