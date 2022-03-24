شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فوز مدير المركزية للمعامل بالجائزة الثالثة للطبيب العربى لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان فوز الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، بالجائزة الثالثة للطبيب العربي لعام 2022 كمرشحة عن جمهورية مصر العربية، خلال اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد التقى نظيره الأردني الدكتور فراس الهواري، أمس الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات الصحية، والبحث العلمي.

وجاء اللقاء على هامش أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للمناقشة حول البنود المُدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي، لاتخاذ قرارات بشأنها خلال أعمال الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي تعقد اليوم الخميس 24 مارس.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل الاجتماع على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين المصرية والأردنية، خاصةً في التعاون الصحي، مؤكداً أهمية استمرار توسيع آفاق التعاون، في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.