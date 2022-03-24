شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر "اتكلم عربى" السادس للجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار "اتكلم عربي - وعيشها مصري"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 11 اغسطس المقبل.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بأن هذا المعسكر يقام في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ بهدف تعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وللتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:

‏ https://bit.ly/3dyYP6H