شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بسرعة تحرك وزير قطاع الأعمال العام والوزراء المختصين لإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية والتى كانت موجودة داخل الشركات من أجل توفير السلع المخفضة للعاملين، وذلك بعد إغلاقها.

وأوضح البدوى، في بيان، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من تضخم عالمى تستدعى أن يتكاتف الجميع من أجل تخفيف الأعباء من على العمال.

وطالب البدوى جميع المنظمات النقابية بسرعة التفاعل مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكى ورؤساء الشركات من أجل سرعة افتتاح هذه المجمعات.

وشدد البدوى على ضرورة توعية العمال بخطورة المرحلة الحالية ومساندة الدولة المصرية من أجل عبور هذه الأزمة من خلال زيادة الإنتاج وجودته حتى تقل فاتورة الاستيراد ونعتمد على أنفسنا زراعيا وانتاجيا.