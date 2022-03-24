شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد من جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد من جنوب السودان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

أكد د الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ان جامعة حلوان على أتم الاستعداد لخدمة أبنائها الطلاب من الوافدين من الدول العربية الشقيقة، موضحا على ضرورة تبادل الطلاب الخبرات بينهم وبين الطلاب المصريين، مشيرا على تقديم الرعاية التامة لهم.

كما قالت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة حلوان جامعة تكنولوجية وفنية بها العديد من الكليات الفريدة والبرامج المتميزة وذلك يساهم فى الترويج للدراسة فى مصر تنفيذا للمبادرة الرئاسية ادرس فى مصر.

فيما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تولي أهتمامًا بالغا بالطلاب الوافدين من خارج مصر من مختلف الدول، وتحرص على توفير بيئة محفزة على التحصيل العلمي للطلاب الوافدين ودمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية ليكونوا بمثابة سفراء لمصر في جنوب السودان.

وفي ختام الحفل تم تقديم شهادات تقدير وترحيب بالطلاب، وقدم الطلاب الوافدين درع تكريم إلى الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة ورعاية الطلاب الوافدين وذلك امتنان لما تقدمه الإدارة من رعاية واهتمام بأبنائها من الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتقديم كل سبل الرعاية والدعم.

وتوجه الدكتور أحمد عبد الغني بالشكر للطلاب الوافدين، وتقدم بالشكر لجميع أعضاء فريق إدارة الوافدين بالجامعة على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه الفترة، الدكتور محي سامي الشباسي، د. عادل المهدي، الدكتورة رشا رفاعي، الدكتورة منار فودة، نادية عبد اللطيف، علي سلامة.