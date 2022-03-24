شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يبحث مع نقيب المعلمين دعم معلمى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بديوان المحافظة، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين المحافظة ونقابة المعلمين بما يخدم مصالح معلمي شمال سيناء.

وخلال اللقاء، توجه نقيب المعلمين بالشكر لمحافظ شمال سيناء ، على اهتمامه ودعمه الملحوظ للمنظومة التعليمية، وأكد الزناتي أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة لتوفير الدعم الكامل للمعلمين.

ومن جانبه، أعرب محافظ شمال سيناء ، عن سعادته بتواجد نقيب المعلمين في المحافظة ، مشيدا بدور النقابة في خدمة أعضائها مما يسهم في نجاح المنظومة التعليمية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، دعمه لكل الجهود التى تستهدف الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، والدفع بجهود وخطة الدولة فى هذا الشأن.

وفى نهاية اللقاء أهدي نقيب المعلمين، محافظ شمال سيناء درع النقابة العامة للمعلمين، كما قامت النقابة الفرعية بإهداء درع نقابة المعلمين الفرعية بشمال سيناء للمحافظ، وبدوره قام محافظ شمال سيناء بإهداء درع المحافظة لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

جدير بالذكر أن خلف الزناتي هو أول نقيب للمعلمين يزور محافظة شمال سيناء، ضمن سلسلة من الزيارات التي يجريها للنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية لمتابعة الخدمات النقابية، وبحث الحلول اللازمة لمشاكل المعلمين في المحافظات.

حضر اللقاء وفد من النقابة العامة للمعلمين وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.