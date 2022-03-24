شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أحد كهنة نيوچيرسي بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا انطونيوس، بايون، نيوچيرسي.

وعرض كاهن الكنيسة على قداسة البابا موضوع خاص بشراء أرض بجوار الكنيسة.



البابا تواضروس الثانى مع أحد كهنة نيوجيرسى

وفى سياق متصل، استقبل قداسته أيضا فى المقر البابوى بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتميزين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من إحدى المدارس الخاصة فى شبرا.

وعرض الطلبة أمام قداسة البابا المشروعات التي قاموا بتنفيذها، من ضمنها جهاز نبضات قلب، وسيارة تعمل بالتحكم عن بعد مع إدماج نظام استشعار للدخان، ونموذج أولي لدائرة أعمدة الإنارة، وحزام الأمان من كورونا.

وجاري تطوير المشروعات المذكورة لتتحول إلى أجهزة ذكية Smart devices تمهيدًا لمشاركتهم في المعرض العلمي لجامعة عين شمس.

وحرص قداسته على تشجيع الطلبة ونصحهم بالاستمرار والقراءة كثيرًا في كافة المجالات، مقدمًا الشكر للمدرسين وأولياء أمور الطلبة.