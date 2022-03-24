شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستورد بترول بـ مليار دولار شهريا بعد ارتفاع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التحدى الأكبر هو زيادة عدد السكان، مشددا على ان الدولة تحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويا، مطمئنا المواطنين قائلا: الاقتصاد المصري بخير".

ودعا رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى في افتتاح معرض أهلا رمضان، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مستشهدا بزيادة أسعار النفط العالمية قائلا: "فيما يخص البترول كان تمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة لما كان تمنها 60 دولار يبقا 60 مليار دولار في السنة اى 500 مليون دولار في الشهر، ودلوقتي مطالبين بـ 12 مليار دولار في السنة اى مليار دولار في السنة، وهذا ضغط كبير جدا على العملة والدولة، لكن لو المواطن بدا ترشيد الاستهلاك وعدم الانتقال والحركة غير الضرورية يساعدنا كدولة في ترشيد الكميات.



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (1)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (2)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (3)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (4)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (5)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (6)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (7)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (8)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (9)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (10)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (11)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (12)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (13)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (14)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (15)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (16)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (17)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (18)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (19)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (20)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (21)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (22)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (23)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (24)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (25)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (26)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (27)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (28)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (29)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (30)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (31)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (32)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (33)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (34)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (35)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (36)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (37)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (38)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (39)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (40)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (41)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (42)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (43)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (44)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (45)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (46)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (47)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (48)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (49)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (50)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (51)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (52)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (53)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (54)



رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان (55)