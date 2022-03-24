شكرا لقرائتكم خبر عن ‫البحوث الزراعية تحصد المركز الرابع كأفضل مركز بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بنجاح المركز بالحصول علي المركز الرابع علي منطقة الشرق الأوسط في تصنيف البحوث الزراعية، موضحا ان نجاح مركز البحوث الزراعية في إحتلال هذا المركز يعتبر نجاحا لوزارة الزراعة وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف البحوث العلمية التطبيقية لخدمات القطاع الزراعي، موضحا ان هذا التصنيف يعد تتويجا لنجاح المركز الذي يعتمد علي معاهد ومعامل متخصصة في القطاع الزراعي مقارنة بالمراكز الثلاثة الأولى والتى كانت لمراكز تمتلك تخصصات متنوعة في كافة مجالات البحث العلمى.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية انه يهدي هذا النجاح لوزير الزراعة خاصة ان هذه النجاح هو وسام علي صدر كل باحث وعامل وإداري ويعد تتويجا لمنظومة العمل الجماعي بين مختلف المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية ضمن منظومة البحث العلمي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، موضحا ان هذا النجاح يؤكد ان تصنيف المركز هو الأول علي مستوي المراكز البحثية المصرية المتخصصة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في النشر الدولي للبحوث بهذه المعاهد.

وأوضح "سليمان"، ان هذا النجاح يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في النهوض بالبحث العلمي لخدمة مجتمعاتها في القطاعات التطبيقية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية الإستراتيجية والوطنية، وخاصة الأنشطة البحثية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرا إلي أن هذه الأهداف البحثية تخدم الاقتصاد القومي وتحقق الامن الغذائي.

ولفت رئيس مركز البحوث الزراعية إلي أن الخطة البحثية من مختلف البحوث التطبيقية تهتمد علي التنسيق بين الجانب البحثي ، وتبادل الخبرات بين هيئات وقطاعات وزارة الزراعة ومراكز البحث العلمي بالمنطقة العربية وعلي المستوي الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت أمس التصنيف الجديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022

من خلال مؤشر سيماجو الأسباني (SCIMGO) وبالتعاون مع السيفير Elsevier . وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية.