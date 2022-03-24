شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسعى لامتحانات إلكترونية للثانوى خالية من الغش وبدون شبكات وتظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ملاحظات تدريب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الالكترونية والذي تم في الفترة من 20-22 مارس 2022:

أولا: تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لابنائنا المجتهدين من طلاب الأول الثانوي الذين استفادوا من هذه التجربة وكذلك نقدم الشكر لكل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لانجاح هذه التجربة الهامة جدا.

ثانيا: لقد حللنا هذه التجربة من جميع النواحي حول الجمهورية والقادم أفضل من هذا لأننا نسعى إلى:

- امتحانات إلكترونية ناجحة بنسبة 100% رغم صعوبة الهدف. - تصحيح الكتروني بدون عنصر بشري. - امتحان الكتروني بنظام الكتاب المفتوح. - امتحان الكتروني بدون استخدام شبكات الانترنت. - امتحان الكتروني بدون غش الكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

ثالثا: سوف نضيف الكتاب المدرسي كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم.

رابعا: امتحانات الثانوية العامة سوف تتم باذن الله من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط.

خامسا: نحن نعمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات.

سادسا: تدرس الوزارة تنفيذ تدريب مشابه للصفين الثاني والثالث الثانوي خلال شهر رمضان المعظم وسوف نعلن ذلك في حال الاستقرار عليه.