شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستقبل 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مصر غدا الجمعة بمطار القاهرة شحنة جديدة من لقاح كورونا بواقع 3 ملايين جرعة لقاح فايزر علي أن يتم توزيعها علي مراكز اللقاحات بالجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.