شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء مشاورات مع صندوق النقد لعمل برنامج تمويل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن علاقتنا مع صندوق النقد الدولى بدأت منذ 2016 حتى يونيو الماضى، للحفاظ على استقرار النمو، مضيفا: " ميزة برامج صندوق النقد الدولى هو عندما يكون فيه تعاون يصبح هناك شهادة ثقة للمستثمرين بأن مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح".

وكشف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى فى افتتاح معرض أهلا رمضان، عن بدء مشاورات لعمل برنامج جديد مع الصندوق ، معلقا بالقول: "في ظل الظروف العالمية دايما من مصلحتنا يكون هناك برنامج وتعاون مع الصندوق..طلبنا من الصندوق احتمال يكون فيه مكون تمويلي نطلبه اذا احتجنا تمويل اضافى".