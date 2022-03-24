شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمحاسبة المدارس الخاصة والدولية غير المسددة نسبة 1% لصندوق دعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن عدم إلتزام الكثير من المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في البريد.

وأوضح الكتاب الدورى ان المصروفات الدراسية هي إجمالي رسوم التعليم المحصلة من الطلاب قبل إجراء أي استقطاع منها، ما عدا الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى على الطلاب وهي رسم رعاية النشء - رسم الالتحاق - صندوق تكريم الشهداء - نقابة المهن التعليمية - التأمين الصحي - صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة ) وأي قوانين تخطر بها الوزارة لضمها على مصروفات الطلاب.

وشدد الكتاب الدورى على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية بمراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها في ضوء أعداد الطلاب المقيدين في كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ ١٪؜ وفقا للمصروفات المعتمدة لديها لكل صف ومرحلة دراسية بالمدارس وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بذلك للمديريات والإدارات التعليمية مع اتخاذ ما يلزم نحو إحالة المدارس الخاصة والدولية المخالفة إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والإدارات لاعمال شئونها في ضوء احكام القرار الوزاري 420 لسنة 2014.