شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حقيقة الإصابة بشلل الأطفال خلال مراحل العمر المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن فرص الإصابة بشلل الأطفال ترتفع بين الأطفال أول 5 سنوات من العمر وتقل فيما بعد ولا تنعدم احتمالية الاصابة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أول 4 جرعات من تطعيم شلل الأطفال يمنحون الطفل مناعة بنسبة 100%، مشيرة إلي أن تطعيم شلل الأطفال يمنح بواقع 7 جرعات خلال العام والنصف الأول من عمر الطفل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحصل علي 3 جرعات من تطعيم شلل الأطفال بالحقن و7 جرعات تطعيم فموى مضافا اليهم الجرعات التى يحصل عليها الطفل في الحملات القومية التى ترفع المناعة العامة للأطفال .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان : يوجد نوعين من تطعيم شلل الأطفال الأول الفموى وهو يسمى اللقاح الحى والنوع الثانى تطعيم الحقن ويسمى اللقاح الميت .