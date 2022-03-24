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الصحة تكشف حقيقة الإصابة بشلل الأطفال خلال مراحل العمر المختلفة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن فرص الإصابة بشلل الأطفال ترتفع بين الأطفال أول 5 سنوات من العمر وتقل فيما بعد ولا تنعدم احتمالية الاصابة  .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أول 4 جرعات من تطعيم شلل الأطفال يمنحون الطفل مناعة بنسبة 100%، مشيرة إلي أن تطعيم شلل الأطفال يمنح بواقع 7 جرعات خلال العام والنصف الأول من عمر الطفل .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحصل علي 3 جرعات من تطعيم شلل الأطفال بالحقن و7 جرعات تطعيم فموى مضافا اليهم الجرعات التى يحصل عليها الطفل في الحملات القومية التى ترفع المناعة العامة للأطفال .

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان : يوجد نوعين من تطعيم شلل الأطفال الأول الفموى وهو يسمى اللقاح الحى والنوع الثانى تطعيم الحقن ويسمى اللقاح الميت .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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