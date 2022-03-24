شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر سحب ممطرة على السواحل الشمالية وأمطار تمتد خفيفة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تمتد إلى باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب البلاد وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتستمر الأجواء البارده على شمال البلاد تكون دافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية السواحل الشمالية 16 درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03