شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في نقاط التعديلات التي أقرتها هيئة السكة الحديد في جداول تشغيل القطارات خلال شهر رمضان والتى ستطبق اعتبارا من 2 أبريل المقبل، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ التعديلات ستكون في مواعيد بعض القطارات العاملة على خطوط الوجه البحرى.

2ـ خطوط الصعيد لا تشمل أي تعديلات في مواعيد قطاراتها.

3ـ التعديلات سيتم العمل بها طوال شهر رمضان لتعود بعد ذلك القطارات لمواعيدها الطبيعية.

4ـ التعديلات تشمل الآتى:

- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من 19.00 .

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) من دمنهور 20.34 بدلاً من 20.50 ليصل الاسكندرية 21.30 بدلاً من 21.45 .

- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية / القاهرة) 15.00 بدلاً من 18.00 .

- قيام قطار 586 سياحى (الإسكندرية / المنصورة) 14.10 بدلاً من 15.00 .

- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الإسكندرية) 17.45 بدلاً من 17.25 .

- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الإسكندرية) 18:45 و من بركة السبع 19.43 بدلاً من 20.00 ليصل دمنهور 21.05 بدلاً من 21.20 .

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) 15.15 بدلاً من 17.00 .

- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) 17.35 بدلاً من 17.40 .

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) 16.45 بدلاً من 16.35 .

- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب .

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) 13.25 بدلاً من 13.00 ليصل طنطا 14.55 بدلاً من 14.35.