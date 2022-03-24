شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل .. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من داخل معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء ، بعد قليل مؤتمرا صحفيا من داخل معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة عقب افتتاحه بحضور عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال لقاءه بأعضاء الغرف التجارية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.