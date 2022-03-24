شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل معرض "أهلا رمضان" فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، بعد قليل معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد خلال لقاءه بأعضاء الغرف التجارية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.