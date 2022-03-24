شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية وتأكيده أن المرأة المصرية صانعة المجد للوطن والأساس المتين لبنائه ومفتاح الحياة.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسي: الوطن كان على حافة الهاوية ويد الله أعادته لبر الأمان" ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المرأة المصرية العظيمة صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، وهي منبع الأمل في المحن والشدائد وعزة الوطن ومصدر قوته.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي، قدم في كلمته أمس خلال الحفل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة قائلا: "كل عام وأنتن عزة الوطن، ومصدر قوته".

وتحت عنوان "السيسي: لا نقص في السلع الأساسية" أشارت صحيفة الجريدة إلى أنه بعد قرار تخفيض سعر صرف الجنيه الإثنين الماضي، وارتفاع التضخم بصورة سريعة، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ليشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي مضت فيه مصر منذ 2016، وأدى إلى أول تخفيض جدي لقيمة الجنيه، إذ أشاد بالبرنامج الاقتصادي فلولاه لأصبح وضع مصر صعبا، على حد تعبيره، وشدد على توافر السلع الأساسية بما في ذلك القمح خلال شهر رمضان، والذي يشهد عادة زيادة استهلاك المصريين بشكل مضاعف.

وفي صحيفة الرأي الكويتية وتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه الحكومة لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها " كتبت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد أمس، بدور المرأة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أنه لولا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعباً.