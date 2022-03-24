شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الطقس البارد بالإسماعيلية.. انخفاض الحرارة والصغرى 9.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تلفزيون الخليج 365"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم الأربعاء، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس بارد، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 9 والعظمى إلى 17 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة مساءً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 3، وبورسعيد الصغرى 09 والعظمى 16، ودمياط الصغرى 10 والعظمى 16، والزقازيق الصغرى 09 والعظمى 17، والإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17، والسويس الصغرى 09 والعظمى 17، والعريش الصغرى 09 والعظمى 16 درجة.



سيولة مرورية