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بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر المعرض، عقب قيامه بجولة بداخله.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال لقاءه بأعضاء الغرف التجارية أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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