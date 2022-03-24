طقس اليوم.. أمطار بنسبة 30% على القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، دافىء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 30% على القاهرة الكبرى مع نشاط رياح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على جنوب الوجه البحري مع نشاط رياح، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث تتراوح بين 40% و50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

وتسجل درجات الحرارة غدا القاهرة العظمى 17 والصغرى 9، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، دمنهور العظمى 16 والصغرى 9، مطروح العظمى 15 والصغرى 9.

وفيما يلي بيان تفصيلي حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس: