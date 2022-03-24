السكك الحديد: غدًا اختصار وصول ‏‎وقيام بعض قطارات‎ ‎الوجه البحري بمحطة شبرا مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظراً لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك، فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجه البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة، مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي إلى محطة القاهرة، وذلك اعتبارا من غد الجمعة.

وأضافت الهيئة - في بيان صحفي اليوم /الخميس/- أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث، سوف يتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من وإلى محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد، موجهة الشكر لجمهور الركاب لحسن تعاونهم معها.