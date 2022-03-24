شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تمتد للقاهرة مساء ورياح وأتربة بعدة مناطق والصغرى بالعاصمة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03.