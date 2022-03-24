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تعرف على رسائل دار الإفتاء لمحتكرى السلع وحكمهم فى الشرع

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القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء ان الاحتكار حرام شرعا ومن الكبائر، ووجهت عددا من الرسائل بشأن المستغلين وذلك على النحو الآتى: 

 

- حَرُم الاحتكارُ لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التى يحتاجون إليها أوقات الأزمات. 

 

- لذا الاحتكار فهو من الكبائر وذلك لأنَّ الإضرار بالغير الذى لا يُحْتَمل عادةً هو من الكبائر. 

 

- الاحتكار مرتبط بأقوات الناس أوقات الأزمات فهو أشد فى الحُرْمة وأَغْلَظ فى المنع.

 

- رغم احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعى وكونه من الكبائر فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه. 

 

-  الاحتكار يدل نقص مروءة وتقصير فى المسئولية المجتمعية تجاه الوطن. 

 

- الاحتكار استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التى تستدعى أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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