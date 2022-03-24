شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل دار الإفتاء لمحتكرى السلع وحكمهم فى الشرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء ان الاحتكار حرام شرعا ومن الكبائر، ووجهت عددا من الرسائل بشأن المستغلين وذلك على النحو الآتى:

- حَرُم الاحتكارُ لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التى يحتاجون إليها أوقات الأزمات.

- لذا الاحتكار فهو من الكبائر وذلك لأنَّ الإضرار بالغير الذى لا يُحْتَمل عادةً هو من الكبائر.

- الاحتكار مرتبط بأقوات الناس أوقات الأزمات فهو أشد فى الحُرْمة وأَغْلَظ فى المنع.

- رغم احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعى وكونه من الكبائر فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه.

- الاحتكار يدل نقص مروءة وتقصير فى المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

- الاحتكار استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التى تستدعى أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع.