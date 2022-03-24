شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بداية فصل الربيع.. تعرف على مواعيد فصول سنة 2022 وطولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فصل الربيع رسميا هذا الأسبوع، حيث بدأ الفصل فى نصف الكرة الشمالى الأحد 20 مارس ويستمر 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة الأربعة وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى : وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة الأربعة وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى : - فصل الربيع : - فصل الربيع : بدأ الأحد 20 مارس يستمر 88 يوما و23 ساعة و34 دقيقة

- فصل الصيف : - فصل الصيف : يبدأ الثلاثاء 21 يونيو المقبل يستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة

- فصل الخريف : - فصل الخريف : يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة - فصل الشتاء : - فصل الشتاء : يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة