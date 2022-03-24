شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجهاد المائى × 5 معلومات.. يهدد 100 دولة بينها مصر فى 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عيد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن 36% من سكان العالم يعانون من ندرة المياه، وأنه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائى والتصحر ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر، وهو ما يستلزم العمل الدؤوب وزيادة المجهودات المبذولة فى تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة.

وفى التقرير التالى نتعرف على معنى مصطلح الإجهاد المائى:

1- الإجهاد المائى هو الضرر الذى يصيب النبات نتيجة التعرض لنقص أو زيادة الماء فى بيئة النبات عن الحد الأمثل للنمو.

2- الإجهاد المائى نوعان إجهاد زيادة الماء "إجهاد غمر" وإجهاد نقص الماء "إجهاد جفاف".

3- يعرف إجهاد الجفاف بالإجهاد المائي بمعنى أن تجفيف النبات يحدث عندما يفقد 50% أو أكثر من محتواه المائي، وبناء على ذلك فإجهاد الجفاف هو العامل القادر على إحداث فقد 50% أو أكثر من المحتوى المائى للنبات.

4- إجهاد زيادة الماء بمعنى أن زيادة الرطوبة تؤدى إلى تثبيط الإنبات لأن الظروف اللاهوائية المتكونة تعيق عملية الإنبات فتختنق البذور لحرمانها من الأكسجين الحر.

5- يعتمد نمو أى نبات نمواً طبيعياً على حالة الاتزان بين ما يمتصه ذلك النبات من الماء وبين ما يفقده، قد تكون حالة عدم الاتزان ضئيلة أى أن ما يمتصه النبات من الماء بالكاد يكفى لتغطية ما يفقده الخلايا لا تكون فى حالة امتلاء، وقد يكون حالة عدم الاتزان كبيرة فتظهرآثاره على هيئة ذبول مؤقت.