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%53 من القراء يتوقعون فوز مصر على السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان له تتوقع نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر، توقع غالبية القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وتوقع 53% من القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر، بينما استبعد 47% من القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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