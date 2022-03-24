شكرا لقرائتكم خبر عن %53 من القراء يتوقعون فوز مصر على السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان له تتوقع نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر، توقع غالبية القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وتوقع 53% من القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر، بينما استبعد 47% من القراء نجاح منتخب مصر في الفوز على السنغال والاقتراب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر.