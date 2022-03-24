شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق 14 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم، الخميس، 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل: القاهرة - السويس - البحيرة - مطروح - الغربية - المنوفية - دمياط - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج - أسوان.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.