اليوم.. افتتاح منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية بسوق الجملة بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان، وذلك بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر.

وقالت المحافظة الجيزة في بيان، إن المنافذ تطرح تخفيضات تصل إلى 40% من أسعار الخضروات والفواكه عن مثلها في الأسواق الحره والعشوائية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتحوا مساء الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية والتي أقامته محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.