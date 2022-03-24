اليوم.. انتهاء مهلة التموين لأصحاب هذه البطاقات قبل وقفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، من مهلة تلقي المستندات من أصحاب البطاقات التموينية التي ظهرت لهم رسائل عبر بون الخبز، بضرورة التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن هذه الرسائل موجهة فقط للموظفين الذين يقترب دخلهم الشهري من 10 آلاف جنيه، وليست لكافة المستفيدين من البطاقات.

وأكد مدكور لمصراوي، أنه يتوجب على كل من يصله هذه الرسالة التوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بملء استمارة البيانات المطلوبة ويرفق بها المستندات التي تفيد بأن دخله أقل من 10 آلاف جنيه لضمان استمراره في منظومة الدعم.

وحذر مدكور، من التلاعب في صحة المستندات، حيث أن كل من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والحذف من البطاقات التموينية، لافتا إلى أن تجاهل هذه الرسالة يعرض صحابها للحذف النهائي اعتباراً من الشهر القادم.

وأكد أن المهلة الخاصة باستلام المستندات تنتهي يوم 25 مارس الجاري، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنقية منظومة الدعم من أصحاب الدخول المرتفعة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.