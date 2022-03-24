شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة شلل الأطفال تستهدف صغار السن من عمر يوم حتى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من 27 إلى 30 مارس 2022، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأماكن التى سيتوفر فيها الفرق المتحركة لمنح الأطفال التطعيمات وجاءت الأماكن كالتالى:

- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

- بجوار المساجد والكنائس والنوادى.

- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.

- التطعيم فى القرى من خلال المرور على المنازل.

وأضافت أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبى، بإجمالى 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004.