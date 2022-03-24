شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2020 يومى الاثنين والخميس أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان بدء تسليم النقابة لبطاقات العضوية لخريجى كليات طب الأسنان دفعة عام 2020، المتقدمين للنقابة العامة، موضحا أنه سيتم تسليم البطاقات للمتقدمين بأوراقهم كاملة وتراخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى تاريخ 11 يناير 2022، وذلك خلال يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع بعد حلف القسم، مشيرا إلى أنه لن يتم التسليم بأى يوم آخر.

وأكد حمزة أنه لن يتم استلام بطاقة العضوية إلا بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية، لافتا إلى أن الخريجين المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية بالمحافظات يمكنهم متابعة النقابة التابع لها الخريج لاستلام بطاقات العضوية.

كانت قد بدأت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فترة القيد للأطباء خريجي 2020 بالجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر2021، ومن المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، مؤكدة ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلاف رسوم القيد.